Karla Tarazona no pudo evitar mostrarse bastante afectada al referirse a las diferencias que viene viviendo con Leonard León, padre de sus dos hijos. Y es que la conductora contó que cuando inició la pandemia por COVID-19 tuvo que trabajar el doble para poder sacar adelante a sus pequeños.

“Vengo recibiendo durante bastante tiempo contantes maltratos psicológicos del señor, he optado por muchísimo tiempo tener mi tranquilidad emocional de mi familia y sobre todo de mis hijos. Muchos se llenan la boca diciendo: ‘ella trabaja y tiene marido (Rafael Fernández)’”, comenzó diciendo.

“No siempre he tenido un marido al costado, en pandemia me las tuve que ver como pude para poder darle a mis hijos lo que merecen. Trabajo desde que amanece, tengo 3 trabajos. Mis hijos no merecen las sobras, ni limosnas”, agregó con la voz entrecortada.

“Quiero que mis hijos tengan una buena alimentación y educación. Por eso me rompo el lomo, y si en mi vida encontré una persona como Rafael, que me apoya y me ayuda a emprender, es suerte la mía”, finalizó diciendo en ‘Mujeres al Mando’.

