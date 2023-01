La periodista Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al mostrar el lujoso regalo que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, le hizo durante su reciente viaje a Europa.

En Instagram, la ‘urraca’ contó que el notario le compró la famosa cartera Peekaboo de la marca Fendi en colaboración con la joyería de lujo Tiffany & Co., la cual actualmente está agotada, pero se conoce que cuesta 4.300 euros (aproximadamente 4670 dólares americanos).

“Les voy a hacer un unboxing de lo que me ha comprado mi esposo, me lo ha regalado. Esta es una colección que hizo Fendi junto a Tiffany, de verdad que qué lindas estas envolturas, a mí realmente me fascinan. Miren, esta es una maravilla, es el modelo Peekaboo de Fendi, un modelo que a mí me gusta mucho y que lo tengo en varios tamaños, pero miren lo que es”, dijo Magaly Medina.

“¡Adoro esto! No estaba muy convencida porque quería una Peekaboo color rosa, pero mi esposo me convenció de que este era el color, en eso yo le hago caso”, explicó la ‘urraca’ al mostrar su nueva cartera.

“Es espaciosa para ser pequeña (...) esta es la Peekaboo que Fendi ha hecho junto a Tiffany, ahí está, es una de las cositas que mi esposo me compró hoy y yo se los he querido mostrar a ustedes”, comentó.

