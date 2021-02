El actor mexicano Toño Mauri reapareció en televisión tras estar varios meses delicado de salud a consecuencia del coronavirus.

En diálogo con “El Gordo y la Flaca”, el actor se mostró muy conmovido al contar que estuvo cerca de la muerte pese a que su familia superó el COVID-19 rápidamente.

“Pudiera haber sido un sueño, pero no, es una realidad y estoy muy contento de estar aquí pudiéndolo contar”, dijo Toño Mauri, quien mucho más delgado tras superar la enfermedad.

El actor contó que debido a las complicaciones en su salud, estuvo en coma por más de tres meses: “Esto es algo increíble, este virus es algo que no tiene nombre porque es muy agresivo. En mi caso atacó los pulmones, pero los atacó con tal fuerza que yo en el transcurso del hospital ya no podía respirar. Entonces fue cuando me tuvieron que conectar a una máquina y entré en coma. Estuve tres meses y medio en coma y esto fue lo que más me dañó en ese momento”.

Tras despertar del coma, Toño Mauri se enteró que sus pulmones ya no servían: “Salí del coma y me dijeron que ya no había posibilidad por mis pulmones, que la única opción era un trasplante de pulmones”.

El actor aprovechó para agradecer a la persona que en vida decidió ser donante de órganos. “Quiero darle las gracias al donante que no solamente me dio sus pulmones, sino que le dio otros órganos a otras personas que en este momento están vivas”, expresó muy conmovido.

Entre lágrimas, Toño Mauri dijo estar feliz de volver a estar con su familia: “Pude lograr lo que más quería, que era ver a mis hijos, que era ver a Karla (su esposa) y estar juntos”.

Cabe resaltar que Toño Mauri reveló que siempre ha llevado una vida sana, sin fumar o beber alcohol, y que no tenía ninguna enfermedad que complicara su situación.

