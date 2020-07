Jota Benz sorprendió a todos sus seguidores al ser nuevamente presentado en “Esto es Guerra”. Y es que lo que más llamó la atención al público televidente fue la curiosa y radical reacción que tuvo Angie Arizaga al verlo.

El modelo estuvo cubierto con una capa hasta que el equipo de producción decidió revelar su identidad. Unos minutos antes, colocaron la canción que antes caracterizaba al romance con la popular ‘Negrita’. Al oír esto, la expareja de Nicola Porcella al parecer comenzó a sospechar que se trataba del hermano de Gino Assereto y se mostró bastante incómoda.

Asimismo, Angie comentó para las cámaras de América Espectáculos, cuál habría sido el motivo que hizo que se sintiera fastidiada. “Simplemente que nos siguen vinculando como si hubiera algo, cuando solo hay una amistad. Entonces no entiendo por qué poncharme en un plano tan cerca, cuando no hay nada. Me incomoda el hecho que me quieran vincular con alguien que no hay absolutamente nada, somos amigos y le voy a desear lo mejor siempre”, manifestó tajante.

Por su parte, Jota no quiso referirse mucho a la chica reality y aseguró que la amistad sigue intacta. “Yo creo que como todos no podíamos salir, vernos y lo que nosotros siempre dijimos, que igual teníamos una amistad y no creo que la amistad se haya roto. De todas maneras (vamos a conversar), esas conversaciones se dan entre dos personas que se llevan bien”, confirmó.

Recordemos que durante varios meses se especuló un posible acercamiento entre Jota Benz y Angie Arizaga, debido a que ambos demostraban tener mucha confianza y “química”. Sin embargo, parece que la “conexión” no fue suficiente y el romance no prosperó.

Jota Benz regresó a EEG y Angie Arizaga reaccionó así - OJO

TE PUEDE INTERESAR