Las últimas declaraciones de la conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, sobre su paso por el programa “Mujeres al Mando”, ha causado revuelo en las redes sociales. Y es que la modelo afirmó que antes se sentía “aburrida” en el espacio matutino de Latina.

Asimismo, señaló que ahora está feliz de formar parte del reality de competencia de América Televisión. “Cuando tú buscas algo o quieres algo, cuando llega ese momento, es realmente un goce. La disfrutas, la vives. Llego a mi casa contenta, emocionada. Mis amigos que no trabajan en televisión, ahora me ven y me dicen: ‘qué diferencia, es como que antes estabas aburrida'”, afirmó.

Asimismo, quien no fue ajeno a las declaraciones de la ‘chinita’ fue el expresentador de televisión, Rodrigo González, quien entendió la decisión que tomó la exchica reality para abandonar el canal ubicado en Jesús María y aprovechó en mandarle su ‘chiquita’ a Cathy Sáenz y Karen Schwarz.

“Se sinceró con Maria Pía. Jazmín Pinedo sobre su paso por Mujeres al Mando: ‘No me sentía cómoda, se me veía aburrida’ (...) Feliz de perderlas de vista. ¿Se cargaba de esa energía espantosa de sus excompañeritas? Te entendemos, ese par de fingidazas eran más aburridas que un viernes de pandemia”, escribió el popular ‘Peluchín’ a través de su cuenta oficial de Instagram.

