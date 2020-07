¡Se encendieron las alarmas! El exconductor de Latina, Rodrigo González, volvió a causar furor en las redes sociales tras exponer unos curiosos mensajes que se estarían mandando Nicola Porcella y Jota Benz. Y es que al parecer, ambos chicos reality estarían haciendo uso de sus cuentas en Instagram para soltar unos cuantos dardos entre ellos.

“Jota Benz dispara fuertes indirectas a Nicola Porcella”, indica el popular ‘Peluchín'. “Creerte superior demuestra tu inferioridad. Un león no voltea cuando un perro ladra. No pierdan su tiempo que no les voy a contestar”, fue lo que escribió el hermano de Gino Assereto como descripción de una fotografía suya.

“Más impacta el lobo callado que el perro ladrando”, sería el mensaje de retorno que publicó el excapitán histórico en sus historias, junto a una imagen de su nuevo tatuaje.

Sin embargo, un detalle que habría incrementado este rumor sería un comentario que le hizo Renzo Schuller a Jota en sus redes, haciendo alusión a un futuro tatuaje. “¿No has pensado en hacerte un tatuaje?”, le pregunta el conductor de América Hoy. “Jajajajaja alucina que justo hoy pensé en hacerme uno. Pero uno chiquitito no más”, le responde el exintegrante de EEG.

¿Cuál sería el motivo del enfrentamiento?

Al parecer, toda esta riña habría nacido tras las fuertes declaraciones que hizo Nicola Porcella en “Guerreros 2020″, donde aseguró que una expareja suya le habría sido infiel. Aunque no detalló quién podría ser, todo apunta a Angie Arizaga, motivo por el que Jota Benz habría salido en defensa de la popular ‘negrita’.

