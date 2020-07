Las peleas en “Esto Es Guerra” entre los presentadores y los concursantes se hace cada vez más frecuente. Esta vez, Gian Piero Díaz tuvo un fuerte altercado con Patricio Parodi en plena secuencia en vivo.

Al novio de Flavia Laos no le gustó un comentario de Díaz por lo que pidió “que se tranquilice”. Esto encendió la furia de Gian Piero quien no pudo contenerse.

“Un ratito, a mí no me tranquilices, tranquilízate tú, no, no. No me digas tranquilo, tranquilo, a mí no me tranquilices”, dijo muy indignado.

En su defensa, Patricio dijo que pidió ‘tranquilidad’ porque tenía una queja respecto al resultado de uno de los juegos.

“Disculpen, mi error, ya no voy a hablar, yo no tengo el poder aquí”

Enfrentamiento entre Gian Piero Diaz y Patricio Parodi - OJO

TE PUEDE INTERESAR