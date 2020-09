Jossmery Toledo estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde reveló detalles inéditos de su relación tormentosa con Jean Deza. Uno de los temas que más llamó la atención del público, es que la expolicía confesó que rechazó una gran propuesta por parte del reality de competencia “Esto es Guerra”, ya que el futbolista no quería que trabaje.

“Habían propuestas, sí, y yo le comenté a él y me dijo: ‘no, Jossmery, no te veo para la farándula, los espectáculos, no sé‘. Lamentablemente, yo dejé muchas cosas por él, dejé de trabajar”, manifestó la expolicía.

Asimismo, la joven ’influencer’ también confesó que uno de los motivos principales de sus peleas con el jugador de Binacional, fue porque ella quería empezar a trabajar y él no la dejaba. Incluso menciona que Deza le ponía de excusa que a fines de año se irían a radicar al extranjero.

“La gota que rebasó el vaso fue cuando me jaloneó, horas de que él se vaya con Shirley. Tuvimos una discusión porque yo quería trabajar. Dicen que soy una mantenida por él, no es así. Lo que pasa es que yo me privé de muchas cosas, él era muy celoso”, confirmó.

