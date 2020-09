Las recientes declaraciones de Jossmery Toledo en el programa de Magaly Medina sobre lo que fue su relación con Jean Deza, han sacado más que chispas. Y es que la expolicía reveló el calvario que vivió junto al futbolista durante los cinco meses de romance.

Recordemos que a tan solo horas de haber dejado el departamento donde convivía con la exsuboficial, el jugador de Binacional retomó su relación con Shirley Arica, con quien se animó a subir una historia donde se les ve muy felices e incluso dándose un beso.

Como era de esperar, la popular ’chica realidad’ utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de la extensa entrevista entre la ’Urraca’ y Jossmery, y fiel a su estilo arremetió con todo con esta frase reflexiva.

“No te tatúas porque es para siempre, no te comprometes porque es definitivo, no te la juegas por si te puedes arrepentir. ¿Tan larga te crees que es la vida? Buenas noches, vivan y sean reales, que no tenemos 7 vidas como los gatos”, fue la imagen que subió a sus historias de Instagram.

