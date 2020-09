Jossmery Toledo estuvo en exclusiva en el programa de “Magaly TV, la firme” para revelar el calvario que vivió al lado de Jean Deza, luego que la humillara públicamente al retomar su relación con Shirley Arica. Y es que la expolicía asegura que ella fue la última en enterarse de todo.

La joven ’influencer’ confesó frente a la conductora de espectáculos que sufrió agresiones por parte del futbolista y admitió en todo momento que fue un error haber iniciado una relación con él.

“No sé qué le vi. Es bueno, o mejor dicho, es buen florero. Me enamoró porque me comió el oído. Es entrador, atento, caballero (...) Magaly ahora que veo esos videos, me veo como una tonta, fui una tonta”, manifestó la exsuboficial.

Asimismo, Jossmery rescata que un aspecto positivo de su ruptura con Jean Deza, es que volvió a ser ella misma. “Le agradezco a Shirley, me quitó un peso de encima, ahora me siento yo misma”, a lo que la popular ’Urraca’ respondió lo siguiente. “Tú has debido sentirte tú misma hace tiempo, Jossmery. Eres una mujer profesional, has sido policía, eres abogada, eres una mujer guapa, tú no necesitas de nadie (...)”.

TE PUEDE INTERESAR