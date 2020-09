¡Fuerte! Micheille Soifer y Jazmín Pinedo protagonizaron un tenso momento luego que la guerrera le pidiera a la conductora que mantenga su posición como presentadora luego de dar una declaraciones sobre Alejandra Baigorria y Said Palao.

Todo inició cuando Pinedo tildó de “víctima” y “pobrecito” al popular ‘Samurai’ por supuestamente incumplir una regla del juego. Es ahí cuando la ‘Rubia de Gamarra’ decidió tomar partido y lo defendió.

“Mantén tu posición de conductora y si Alejandra, porque es su novio (Said Palao) quiere apoyarlo y decirle que es el mejor, me parece absurdo que tú quieras decir ‘para mi Hugo fue mejor’(...) Me parece desatinado. Creo que cada uno debe mantener su posición", señaló molesta ‘Michi'.

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que la ‘chinita’ no se quedó callada y respondió con todo. “Micheille yo te digo algo, mi posición de conductora es guiada por el productor. ¿Qué te parece absurdo? No te parece que tengo derecho para apoyar a Hugo García, a Patricio, a Jota”, expresó.

Por su lado, Gian Piero Díaz le pidió a Pinedo que mantenga la humildad pese a los resultados de su equipo.

“Esto se convierte en una discusión bastante tonta, me parece. Te voy a decir una cosa, la diferencia en el puntaje siempre se va a ver en la semifinal. Yo trato de llevar el puntaje de buena manera. Nunca me voy a burlar cuando uno está arriba, porque cuando uno está abajo se vuelve, lamentablemente, es esclavo de sus palabras. Es lo único que voy a decir”, finalizó.

