La modelo Rosángela Espinoza rompió su silencio tras la pelea que protagonizó con Rebeca Escribens durante la última competencia de Tik Tok en “Esto es guerra”.

A través de su cuenta de Instagram, la “chica selfie” tranquilizó a sus seguidores y dijo que se encuentra bien, aunque insistió en que no podía quedarse callada ante lo que ella consideró como una injusticia.

“Mi gente bonita, estoy bien... estoy bien, es parte de. Eso sí, no me puedo quedar callada en ciertas situaciones porque si dejo pasar esto, mañana va a pasar algo más grandecito”, explicó Rosángela Espinoza.

“Así como yo respeto a todos, quiero que me respeten, tanto a mí como a mi trabajo, nada más. Ya no soy la Rous de antes, eso ya lo pasé”, agregó.

En ese sentido, Rosángela Espinoza aseguró que solo quiere ser respetada. “Mi vida ha cambiado mucho. Me esfuerzo cada día para crecer en lo personal y profesional. Solo pido respeto, nada más”, concluyó.

Recordemos que el último lunes, Rebeca Escribens eligió a Luciana Fuster sobre Rosángela Espinoza, aparentemente guiada por su esposo. Ya en otra ocasión había hecho lo mismo con Rosángela, pero le quitó el punto por orden de su hijo.

Por esta razón, Rosángela Espinoza explotó contra Rebeca Escribens y dijo no comprender por qué no elegía ella: “No entiendo por qué tiene que decir “ay mi esposo”. ¿Qué tiene que ver su esposo aquí? No entiendo. Entonces que pongan a su esposo al costado y que elija también. No me hagan perder el tiempo, gracias”.

