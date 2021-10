La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza aseguró que actualmente tiene poca participación en la serie juvenil de ‘Esto es guerra’, ‘La Academia’, la que ayer estrenó su segundo capítulo.

Las guerreras que brillaron fueron Melissa y Tepha Loza, ellas replicaron su reconciliación para la ficción. Luego aparecieron Korina Rivadeneira y Allison Pastor, quienes se enfrentaron por demostrar quién es la mejor. Y finalmente Patricio Parodi y Luciana Fuster aclararon el affaire que tuvieron.

Sin embargo, Rosángela Espinoza solo apareció unos segundos. La influencer aseguró que no pudo grabar porque estuvo suspendida del programa de competencia y porque el guionista de la serie no la quiere.

“No he salido mucho en este episodio porque recuerden que me suspendieron. La verdad es que falta algo más (en el nuevo episodio de La Academia) faltaba yo, pero todo super bien, es una muy buena producción”, señaló Rosángela Espinoza.

“Sí ya grabé (escenas para el tercer episodio), allí sí tuve un poquito más de participación. No sé quién está haciendo el guion que al parecer no me quiere, pero no me importa, igual yo con tal de salir un segundo brillo”, agregó la guerrera.

