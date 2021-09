La modelo Rosángela Espinoza reveló que fue suspendida otra vez de “Esto es guerra” tras incumplir con su trabajo en último martes 28 de septiembre.

En su cuenta de Instagram, Rosángela Espinoza reveló que ya no se siente “cómoda” en “Esto es guerra” y aseguró que quiere su “libertad”.

“Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más!!!”, escribió la ‘chica selfie’.

Poco después, Rosángela Espinoza explicó que fue suspendida tras no acudir a grabar sus escenas en ‘La academia’. Según las stories de la ‘chica selfie’, se encontraba entrenando y grabando tiktoks antes de ir al programa.

“Hoy fui al programa, pero como ustedes saben el programa empieza a las 7:10. Me suspendieron porque no llegué a la grabación de las 3 de la tarde de ‘La academia’, pero bueno, suele pasar ¿no? Una primera vez”, afirmó Rosángela Espinoza con una sonrisa.

Rosángela Espinoza sobre EEG - diario OJO

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

TE PUEDE INTERESAR