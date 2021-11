La cantante Estrella Torres se pronunció por las razones por las cuales no guardó luto tras su relación de siete años con Tommy Portugal y con quien tenía planes de matrimonio. Como se sabe, actualmente, la artista tiene un romance con el modelo Kevin Salas.

La actual participante de ‘El Artista del Año’ fue cuestionada sobre por qué comenzó un nuevo romance luego de seis meses de haber terminado con Tommy.

“No hice público mi ruptura, yo la tuve para mí sola. Con Tommy sabíamos que ya no funcionaba. Yo no estaba haciendo nada malo (luego de que terminé con Tommy)”; comentó en el programa ‘América Hoy’

Estrella Torres recordó que comenzó su relación con Portugal cuando ella tenía 16 años y, por ello, defiende su amistad con él.

“Somos amigos, creo que no tiene nada malo porque siempre hubo respeto (...) [¿Se debe guardar luto?] No sé, como estoy viviendo un caso distinto, no todas las relaciones son iguales, si llega el amor a tu vida no le vas a cerrar las puertas”; comentó.

¿Por qué terminaron Estrella Torres y Tommy Portugal?

La exintegrante de “Corazón Serrano” y “Puro Sentimiento” no quiso dar detalles sobre su ruptura con el cantante, pero reveló que la diferencia de edad fue una de las razones de su alejamiento.

Como se sabe, Portugal tiene 40 años de edad; mientras que Estrella tiene 24 años.

