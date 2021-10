¡Por fin lo aclaró! Estrella Torres decidió declarar en exclusiva para el programa de Magaly Medina, sobre lo que fue el término de su relación sentimental con Tommy Portugal, con quien estuvo más de 7 años.

Y es que la cantante fue consultada sobre el escándalo que se desató por la presunta infidelidad de Melissa Paredes con su bailarín, cuando al parecer aún mantenía una relación sentimental con su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Es que no avisé públicamente, pero sí, obviamente sí hubo un término de relación. No quiero decir fecha porque eso lo sabemos Tommy y yo. Me tomé un buen tiempo y no dije nada que estaba soltera”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la exintegrante de Puro Sentimiento confesó lo ilusionada que se encuentra con Kevin Salas, con quien se encuentra en saliditas.

“Me gusta que me conquisten con muchos detalles, por ejemplo como flores, cartas... Si está bien el muchacho, yendo por buen camino. Me ha presentado algunos integrantes de su familia, muy educada, muy buena”, expresó la artista peruana.

