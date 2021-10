La cantante Thamara Gómez sigue lanzando sus dardos contra Pamela Franco por su reciente incorporación a ‘Puro Sentimiento’, donde su pareja Christian Domínguez es uno de los dueños.

En entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, la arista de 22 años de edad, reveló que no solo ella renunció a ‘Puro Sentimiento’ por el ingreso de Pamela Franco, sino también Estrella Torres, expareja de Tommy Portugal.

“Eso fue lo que rebalsó el vaso (su ingreso) y tuvimos que retirarnos. Todas opinamos lo mismo, con Estrella (Torres) y las demás chicas, porque como ha podido ver el público, el 90% de toda la agrupación ha salido, todas las integrantes son nuevas, excepto una que se quedó, que es Molly”; comentó Thamara.

También señaló que Pamela Franco “no se haga loca”, pues se sabía hace muchos meses que ella iba a liderar ‘Puro Sentimiento’.

“Todo el grupo Puro Sentimiento era con chicas jóvenes de 20, 22 años, y Pamela es una señora, sentíamos que no iba a encajar en el grupo porque no soy la única, como te has dado cuenta, el 90% de la delantera se ha salido por ese mismo tema”, agregó.

Thamara resaltó que, ahora, Puro Sentimiento vende “más carne”: “ha cambiado el estilo, ahora muestran mas piruetas, más bailes, nosotras nos identificábamos por nuestra música, estábamos enfocadas en la voz, en transmitir sentimiento”.

Quiénes son las nuevas integrantes de “Puro Sentimiento”

Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez, es el nuevo ‘jale’ del grupo femenino. A ella se suman las cantantes Isabel Enríquez, Azul Vela y Andrea Maestre, actual coreógrafa de ‘Reinas del Show’.

Molly Gereda es la única que continúa en la agrupación tras la renuncia de Thamara Gómez, Ana Claudia Urbina y Estrella Torres.

