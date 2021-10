¡Fuertes declaraciones! Thamara Gómez declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde confirmó que el ingreso de Pamela Franco habría sido “la gota que derramó el vaso” para que decidiera salirse por completo de la agrupación Puro Sentimiento.

“Nosotros vendíamos sentimiento, voces, no mostramos mucha carne (...) Primero (Pamela) pasa casting con Christian y después... (risas) Mejor así, que se llame: ‘Pamela y sus amigas’. No soy la única que se ha salido del grupo y todo se ha desmantelado”, comenzó diciendo la cantante.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la artista peruana aseguró no sentir “miedo” de las declaraciones que pueda dar Christian Domínguez, dueño de Puro Sentimiento, como respuesta a sus afirmaciones.

“Nosotros no hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie”, dijo el cumbiambero. “Es su empresa, es su grupo, sabrán lo que hacen. Normal que hable, yo con mucho gusto le voy a responder, yo no tengo nada que esconder y yo hablo lo que a mi me parece”, fue la tajante respuesta de Thamara Gómez.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO