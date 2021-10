¡Sin filtro alguno! Thamara Gómez estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde no pudo evitar ser consultada sobre el reciente ingreso de Pamela Franco a la agrupación Puro Sentimiento.

Y es que la cantante reveló que nadie la sacó, ni mucho menos la reemplazaron en la agrupación, pues ella decidió salirse del grupo cuando se enteró que la pareja de Christian Domínguez sería el nuevo jale.

“Nadie me remplazó, yo me salí por decisión propia. Habían muchas cosas que no me parecían y esa fue (la llegada de Pamela Franco), lo de la señora, lo que rebalsó el vaso y ya pues, no me pareció y tuve que dar un paso al costado”, comenzó diciendo la artista.

En ese sentido, Thamara también fue consultada sobre si considera que Pamela tiene la cualidades suficientes para formar parte de la agrupación de cumbia.

“Siento que no es el estilo, es súper talentosa, con respeto siempre (…) El estilo de Puro Sentimiento, es transmitir ese sentimiento, nosotras tenemos otro tipo de estilo, ella hace más piruetas, baile”, agregó para Latina TV.

