Un joven payasito se ha hecho conocido en las redes sociales y el motivo fue porque asistió a su exposición en la Facultad de Derecho en Huacho, vestido como tal.

Se trata de Raúl Rivera Morales y su historia de superación se ha viralizado. Él sueña con ser un día un gran abogado, sin embargo mientras esto se encuentra en proceso, aún trabaja como payaso y además maneja una moto para sostener a su familia.

El joven para ATV Noticias cómo ocurrió este hecho que lo ha hecho famoso en las redes. “Es una anécdota muy curiosa. Ese día se cruzaba mi exposición con un show. La profesora me dijo que no le importaba cómo estuviera vestido, sino como me desempeñaba”.

Raúl Rivera Morales está casado desde hace ocho años con su esposa, de nombre Tatty, quien es animadora infatíl y tienen un show llamado: “Tatty y Pirulín”, muy conocido en Huacho.

