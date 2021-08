La conductora de “América hoy”, Ethel Pozo , le dedicó un tierno mensaje a Melissa Parede s, quien se encuentra de cumpleaños. La hija de la ‘Señito’ no hizo más que elogiar a la modelo de ahora 31 años.

Luego de sorprender en vivo a Melissa Paredes con la inesperada visita de su hija Mía, Ethel Pozo saludó nuevamente a la esposa de Rodrigo Cuba, pero esta vez a través de las redes sociales.

Vía Instagram, la presentadora de televisión se mostró muy agradecida por haberse topado con Melissa Paredes en la vida y, además, por ser compañeras de trabajo.

“La televisión desde hace 4 años me ha regalado grandes amigos y ustedes los conocen. Pero este año si que se las trajo!! Porque me regaló el conocerla a ella que hoy está de cumpleaños. No me van a alcanzar las palabras para agradecerle por todas las bendiciones que trajo a mi vida”, escribió la hija de Gisela Valcárcel.

“Dios la utilizó como ángel y hoy celebro su vida y todo lo que ella ha construido a base de esfuerzo. Su familia con ‘Gato Cuba’ y la bella Mia Cuba Paredes. Son hermosos al lado de su mami y sus hermanas. Feliz vuelta al sol Meli!!! Feliz cumpleaños amiga, sabes cuanto te queremos”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Productor ‘En Boca de Todos’ con Tula Rodriguez

Se olvidaron de la distancia.