Este miércoles 6 de octubre, la conductora Ethel Pozo celebró 6 meses al lado del productor Julián Alexander. En un post de Instagram, recordó cómo se enamoraron.

“Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes!!! Incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento ( a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora Y si, es probable que no. Es probable que nacimos para encontrarnos justo en este tiempo, así lo creemos”, escribió Ethel Pozo en Instagram.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que desde el primer momento supo que sería especial: “Cuando conocí a Julián, les prometo que desde el minuto 1 en el que me subí a su camioneta (me invitó a cenar en la primera cita) sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría ( y vaya que he escuchado historias de amor en mi vida) sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida!!”.

“Lo miraba ( de reojo en el carro) y me parecía que era mi pareja de años! Sentía que algo mágico me pasaba con él, literal como si hubiéramos sido pareja ya muchos años. Cuando llegamos a la mesa conocí ( si porque recuerden que en realidad era la primera vez que lo veía en mi vida) a un hombre increíble, criado al igual que yo, solo por su Mami”.

Por si fuera poco, Ethel Pozo y Julián Alexander se dieron cuenta que vivieron en la misma casa, pero en diferentes momentos: “Julián y yo teníamos muchas cosas en común, hasta habíamos vivido en la misma casa solo que en distintas épocas Siii, así de increíble! La misma casa le dije? Y si era la misma casa en Santa Clara. En la cual yo pasé muchos años de mi adolescencia y él de su niñez. Resulta que su mami se la vendió a una persona x y esa x tiempo después a mi mami. Teníamos muchos amigos en común y jamás habíamos escuchado uno del otro, ni siquiera trabajando tantos años en el medio, nos habíamos cruzado jamás”.

“Todo llega a su tiempo y solo les puedo decir que no es nuestros tiempos, no pasa en el tiempo que nosotros queremos, solo pasa en el tiempo de Dios. La frase, “Los Tiempos de Dios son perfectos” es tan pero tan cierta que hoy la adoro con todas mis fuerzas. 6 Junto a ti Mi Amor Bonito @julian_alexandermujica”, se lee en la publicación.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe tuvo contracciones en secuencia de En Boca de Todos: “Almu ya quiere venir”

TE PUEDE INTERESAR