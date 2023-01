Tras el anuncio de Magaly Medina, los recientemente casados, Ethel Pozo y Julián Alexander, estuvieron en boca de todos, ya que recién tienen 2 meses de casados y ambos bloquearon los comentarios en redes sociales, logrando que el nuevo yerno de Gisela Valcárcel se ponga nervioso.

En una entrevista para un reconocido diario peruano, Ethel Pozo relató la reacción de su esposo al ver el anuncio del nuevo ampay de Magaly Medina: “Lo primero que dije fue ‘están haciendo creer que es Richard (Acuña)’. El mismo Julián me dice ‘amor, dicen que soy yo’. Yo le dije ‘imposible, están haciendo creer que es Richard”.

La hija de Gisela Valcárcel afirmó que no tuvo miedo que el ampayado haya sido su esposo, pero resaltó que eso no quiere decir que confíe ciegamente en él: “No es que confíe a ojos cerrados ni en él, ni en mí, solo sé el compromiso que ambos tenemos como padres. Julián y yo hemos esperado casi 40 años para formar un hogar. Él no le haría eso a su hijo, ni yo a mis hijas. Por lo menos, ahora no (risas), no sé en 10 años. Nadie es perfecto, por supuesto, pero no era él”.

Cabe resaltar que el verdadero ampayado de la noche, fue el ‘Chorri’ Palacios, quien acababa de casarse el pasado viernes 20 de enero, teniendo un encontró antes de dar el sí acepto, con la esperanza de que Karla Quintana, su esposa, lo perdone otra vez.

