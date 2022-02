¡Fuerte y claro! Luciana Fuster fue interceptada por las cámaras de “América Hoy” para que diera a conocer su sentir tras haber denunciando ser víctima de bullying en redes sociales y en la televisión. Sin embargo, la modelo se mostró muy cortante y hasta con cara de incomodidad al ser consultada sobre el tema.

En ese sentido, la modelo comentó que el magazine no la ayuda con su imagen, debido a los distintos temas que han tocado sobre ella.

“No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso, porfa, de verdad y más que en su programa no me ayudan mucho con esos temas”, expresó.

Estas declaraciones no habrían sido del total agrado de Ethel Pozo, quien no dudó en cuadrarla, precisando que en su programa tocan diversos temas y el hablar de ella fue uno de ellos, ya que pertenece a la farándula local.

“En este programa que es un magazine, Luciana, tocamos todos los temas, cocina, psicología, espectáculos, de todo, y por supuesto hemos tocado en algún momento tu nombre porque tú ya eres una figura televisiva, pero de ninguna manera ha sido para hacerte sentir mal”, comenzó diciendo.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel le recomendó a Luciana darse un descanso de la TV para evitar sentirse atacada por los distintos programas.

“Creo yo que en estos momentos debes estar acompañada de tu familia, tomarte un tiempo como ha dicho Mario y descansar.. No metas a todos en un mismo saco, queriendo agredirnos, pero no, acá por supuesto que no. Has estado en el ojo público sin duda, pero queríamos conversar contigo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO