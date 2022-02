¡Fuertes declaraciones! Janet Barboza no se calló nada y arremetió contra Luciana Fuster, quien recientemente se presentó en “Esto es Guerra” llorando y denunciando que viene siendo víctima de bullying, tras oficializar su romance con Patricio Parodi, expareja de quien fue su amiga, Flavia Laos.

Y es que la conductora de “América Hoy” se mostró bastante radical, y le aconsejó a la modelo que no compare el bullying que viven los niños en el colegio, con el tema mediático que viven las personas de la farándula.

“Es distinto el bullying que recibes en el colegio, con el bullying que se sufre dentro de la televisión... Cuando uno decide estar en televisión, eres una persona mayor de edad y decides si te quedas o te vas”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ mencionó que Luciana debe hacerse cargo de sus decisiones, pues ya es una persona mayor de edad.

“No estoy diciendo que no te duele, que no te hiere... Aquí, yo soy la persona que más ha recibido infamias en toda mi carrera, insultos, bajezas, todo he escuchado en estos 24 años en la televisión”, expresó.

“Yo me he quebrado cuando era más joven, pero yo entendí que esto es lo que me gusta y entendí que yo soy más fuerte que cualquiera que intente quebrarme”, finalizó.

