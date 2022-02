¡Sin filtro alguno! Korina Rivadeneira no dudó en hacer uso de sus redes sociales para apoyar a su amiga Luciana Fuster, quien en la última edición de “Esto es Guerra”, apareció llorando por una presunta “campaña de odio y bullying” que se estaría dando en su contra.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo venezolana aseguró que por su bienestar emocional, tiene bloqueado de sus redes a todos los canales, programas y cuentas que la critican demasiado, motivo por el que nunca se entera si hablan mal de ella o no.

“Me siento tan identificada. Pude pasar por esto y créanme que es horrible, no se lo deseo a nadie. Me duele en el alma que una chica tan buena y llena de una luz infinita esté mal por culpa de personas que dedican su vida a destruir la vida de otros”, comenzó escribiendo mediante sus historias.

“Hace años tomé la decisión de bloquear en redes a todo tipo de diarios amarillos y cuentas de canales y programas que se dedican a destruir a otros. No estoy dispuesta a apoyar algo tan denigrante, vacío y destructivo. Nunca me gustó que maltraten a las personas”, agregó.

“Desde que hice eso nunca me entero si hablan de mi y por eso soy tan feliz, no permito que nada me afecte, no tengo que perder el tiempo chismeando y destruyendo con críticas a los demás”, expresó.

En ese sentido, Korina le envió un cariñoso mensaje a Luciana, apoyando su manera de desahogarse para que deje de recibir tantas críticas por parte de sus detractores.

“Te apoyo con mi corazón y tienes todo el derecho de desahogarte, todos tenemos límites. Te quiero y todos deben saber y entender que tenemos una vida y sobre todo, derechos sobre la misma”, finalizó.

