¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las recientes declaraciones de Luciana Fuster en “Esto es Guerra”, donde entre lágrimas reveló que viene siendo víctima de una “campaña de odio y bullying” en su contra, tanto en redes sociales, como en televisión.

Y es que frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en enviarle un consejo a la modelo, advirtiéndole que todas sus acciones, pese a su corta edad, siempre tendrán consecuencias buenas y malas.

“Para mi esto es una campaña, está muy mal aconsejada. Porque la victimización es algo a los que todos acuden cuando no tienen argumentos claros de defensa”, comenzó diciendo.

“Te voy a decir lo que se le dice a los niños cuando todavía no tienen edad para el raciocinio... Tus 23 años no son disculpas para que no te hagas cargo de tus acciones, cada error que cometas o decisión que vas tomando a lo largo de la vida, tiene consecuencias”, agregó.

En ese sentido, la conductora de espectáculos también le recordó a Luciana, que fue su propio programa (EEG) el que se encargó de que el público televidente tenga un concepto malo sobre ella.

“En tu propio programa te han vendido como una chica traicionera, que no solo tiene romance con un amigo, sino con el novio de la amiga, amigo del novio. Y si ella se presta a eso, ¿Qué cosa esperas, Luciana? La gente no solo te sigue para apoyarte, sino también para criticarte. Eres una jovencita que vive de y para las redes sociales, a las que les sacas provecho, donde rentabilizas. Mal haces en quejarte”, expresó.

“Si te sientes afectada por alguien que te está difamando, pues todos tenemos en nuestras manos para defendernos, tenemos la vía legal si te sientes afectada. Lo siento chiquilla, si tú no tienes la fuerza y la entereza para estar aquí, es mejor que cojas tus chivas y te vayas a tu casa”, finalizó.

