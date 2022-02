¡Fuerte y claro! Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Luciana Fuster en “Esto es Guerra”, donde aseguró que viene viviendo complicados momentos a causa de “bullying cibernético” en su contra.

Y es que el excapitán histórico sorprendió a sus fanáticos al ser el gran ausente en el primer programa de ‘EEG’, pues se había rumoreado sobre su ingreso como participante. Sin embargo, no dudó en dejar un claro y conciso mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar, que la modelo Luciana Fuster causó preocupación al quebrarse en vivo por la supuesta campaña de odio que habría en su contra, tras iniciar su romance con Patricio Parodi.

Minutos más tarde, Nicola compartió en sus redes un misterioso mensaje sobre la depresión. “La depresión no es un juego, dejen de utilizarla como escudo a sus actos, que por esa razón la gente no le toma importancia”, se lee en su historia.

Asimismo, luego de ver el reboto que tuvo su mensaje, precisó que no fue dirigido estrictamente hacia la chica reality. ¿Será eso cierto?

“Referente a mi historia anterior, quiero decir que no me refiero a nadie en especial, simplemente siento que se maneja el tema de la depresión como algo más y no le dan la debida importancia”, escribió.

“No saben lo difícil que es sufrir de esta enfermedad, porque te consume no solo a ti, sino a tus seres queridos tratando todos los días de ayudarte a salir adelante”, agregó.

