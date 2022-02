Luego de que la periodista Magaly Medina denunciara presuntos maltratos en el albergue “Magic Dog”, donde se encontraban los perros del cantante Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, la Municipalidad de Pachacámac clausuró dicho establecimiento.

Al respecto, Magaly Medina se mostró a favor que este local haya sido clausurado tras conocerse denuncias por presunta negligencia y maltrato a mascotas. Además, resaltó que la encargada del negocio “no permitió el ingreso del personal municipal”.

“Yo creo que sí no han querido abrirle la puerta a los fiscalizadores es porque algo esconden, cuando uno no tiene nada que esconder abre las puertas y muestra a cualquier hora del día”, manifestó en su programa.

“Acá no me digan: ‘pobre, como le haces daño a un emprendedor’. Un emprendimiento tiene que respetar todo, si trabaja con animales no puede ser inhumano. Si te pagan no puedes tratar a los animales como si fueran presos, objetos”, agregó Medina.

