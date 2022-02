Continúa la polémica entre Jessica Newton y Magaly Medina, luego de que ambas decidieran romper su amistad de tantos años luego de las duras críticas hacia Deyvis Orosco por la ‘segunda’ pedida de mano a su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron a la organizadora del Miss Perú y le preguntaron sobre su controversia con la popular ‘Urraca’. La exreina de belleza defendió a su yerno por los cuestionamientos que recibió tras dejar a sus perros Wakatay y Wakamole en un albergue de Pachacamac.

“Deyvis nunca va a estar mal parado”, comentó sobre el cantante de cumbia.

Además, reveló que llamó a la periodista de espectáculos para ponerle un límite. “Yo me he comunicado con ella y he puesto las cosas muy claras entre ella y yo”, sostuvo.

La entrevista completa la veremos este martes 22, en la edición de ‘Amor y Fuego’, que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO