¿Perdona pero no olvida? Ethel Pozo no dudó en utilizar unos minutos de su programa “América Hoy” para revelar detalles inéditos del reencuentro que tuvo con Melissa Paredes en la última gala de “El Gran Show”.

Y es que la conductora confesó cuál fue el motivo exacto que la llevó a alejarse de la modelo, pues explicó que no es un persona “hipócrita” y que con la modelo tampoco sería la excepción.

“La vida nos separó, pero yo no soy quien para juzgar a Melissa, fue porque cuando ella se fue a otro programa y dijo que habíamos sido malas amigas y que le dimos la espalda”, comenzó diciendo.

“Eso no corresponde a la verdad , si algo que sé en esta vida es que considero a mis amigas como hermanas. Soy buena amiga, entonces yo considero que me porté bien hasta diciembre, que habló mal de nosotras y ahí me separo” , agregó.

Por último, la hija de Gisela Valcárcel detalló el momento en que se reencontró con la exesposa de Rodrigo Cuba en el programa “En esta cocina mando yo” hace algunos meses atrás. Según explicó, no se dirigieron la palabra durante las grabaciones.

“Me dicen un día vamos a grabar con Melissa Paredes y Leysi Suárez, entonces a mí, lo último que puedes decir es que soy hipócrita. Entonces, ¿Cómo voy a grabar con alguien con quien no me hablo desde hace un año y en el programa de la cocina es alegría, diversión? No nos saludamos, ni nada”, manifestó.

