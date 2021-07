La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, se mostró indignada luego de escuchar a la exesposa de John Kelvin, Yuleika Vásquez, apoyándolo y no mostrando solidaridad con Dalia Durán.

Ethel Pozo lamentó que Yuleika Vásquez apoye al cumbiambero en esta situación. “No estoy de acuerdo con Yuleika, en la biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre, pero si el padre es un presunto violador y yo tengo una hija mujer, no diría que estoy de su lado”.

“Si tengo una hija, tengo que protegerlo de quién sea y si se comprueba que es un violador, no voy a apoyarlo. Entiendo que está velando por la parte psicológica de sus hijos”, agregó Ethel Pozo.

En ese sentido, Ethel Pozo dijo entender el dolor de sus hijos, pero eso no puede generar tapar lo sucedido. “Hubiéramos querido de esto no hubiera pasado y que tus hijos no estén sufriendo, pero esto no lo puedes tapar porque pudiste ser tú Yuleika, pudo hacer sido tu hija, Dios no quiera”.

Finalmente le dijo que la responsabilidad de la estabilidad de los hijos son de ambos padres y que ella debe enfocarse en su 50%. “Yuleika tú puedes hacer el 50% por tus hijos y John el otro 50%. Tú esmerate, más no podemos hacer”.

