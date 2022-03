Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, tuvieron fuertes palabras contra Isabel Acevedo, a quien prácticamente tildaron de ‘mentirosa’. Todo se dio un día después de la popular ‘Chabelita’ negara que se haya metido en la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona, cuando la conductora de televisión tenía meses de haber dado a luz.

Como se sabe, la relación de Acevedo y Domínguez comenzó en los pasillos de América TV, cuando se emitía el programa ‘El Artista del Año, en el 2016.

“Escuchar a Isabel Acevedo decir que tu bebé (de Karla Tarazona) ya estaba grande, ¡es mentira! Estábamos allí todos (...) No coinciden las fechas. Isabel Acevedo comentó ayer que cuando inició una relación contigo, Valentino, tu pequeño ya tenía un año”, dijo Brunella, quien también estuvo en dicha temporada de El Artista del Año.

Por su parte, Ethel Pozo dijo que todos fueron testigos de que, en aquella época, Christian sí tenía una relación con la madre de su hijo, hecho que Isabel Acevedo dijo desconocer.

“Quiero decirte algo, acá no podemos tapar el sol con un dedo. Más de 100 personas trabajaban en El Artista el Año, yo trabajaba en la parte comercial... quiere decir que todos estamos locos... Karla Tarazona le daba de lactar al bebé en la academia, yo le doy toda la razón a Karla al igual que mi madre, porque eso no debió pasar, fue un error que comenzó mal. El bebé tenía solo mesecitos, es imposible que me digas Isabel que ya caminaba, por favor...”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Janet Barboza le lanzó sus dardos a ‘Chabelita’: “Cuando uno va a decir una versión en televisión, tenemos que acercarnos a la verdad, tenemos que apechugar, no podemos hacer que la otra persona quede como el villano y uno como la víctima. Acá no hay víctima”.

