Evelyn Vela contrajo matrimonio con el empresario Valery Burga en el Parque de la Amistad. El programa ‘Amor y Fuego’ compartió imágenes exclusivas del preciso instante de la llegada de la novia.

“Esta semana ha sido una semana complicada para mí, muy intensa para mi y mi esposo. Estamos súper emocionados y agradecidos con Dios por todas las cosas buenas que me han dado. Gente que no me conoce y me tiene gran cariño. Gracias a Dios estoy súper agradecida”, sostuvo la popular “Reina del Sur” para las cámaras del programa de Willax tv.

Al finalizar la ceremonia, la mejor amiga de Melissa Klug se mostró muy contenta de comprometerse con Valery Burga. “Todavía no vamos a ir a Miami, tengo que dejar organizadas las cosas. Mi esposo va a estar yendo y viniendo hasta que yo viaje para allá. Todavía voy a estar un poquito de tiempo acá”, agregó la influencer.

VIDEO RECOMENDADO

Evelyn Vela se casó con su barbero, Valery Burga, en el Parque de la Amistad

Evelyn Vela se casó con su barbero, Valery Burga, en el Parque de la Amistad | DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR