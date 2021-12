El periodista Samuel Suárez publicó nuevas imágenes de Evelyn Vela atendiendo sin mascarilla por segunda vez al interior de su pollería, ubicada en Ica.

Este viernes 3 de diciembre, a través del portal Instarándula, el popular ‘Samu’ pidió a Evelyn Vela que entienda que algunas personas la van a grabar porque pertenece a la farándula:

“Evelyn tiene que ser muy consciente que ella es famosa, o sea, no estamos hablando de personas NN, estamos hablando de gente que es conocida. Y si el día de mañana ella está en la pollería, la van a grabar y me van a pasar las imágenes, y yo lo voy a volver a sacar, como estas que son de otro día y que también me las pasaron el domingo”.

“Estas imágenes según la instachimosa nueva serían del domingo”, informó Samuel Suárez. El periodista publicó imágenes donde se ve a Evelyn Vela atendiendo sin cubrebocas.

“Evelyn tiene que saber que así no le guste el tema de la mascarilla, va a tener que usarlas y ponérselas porque así es, hay gente como a mí me incomoda ver gente sin mascarilla”, señaló ‘Samu’.

El periodista pidió a la ‘reina del sur’ que se cuide más: “Eres un personaje de la farándula que sabe que si está al frente de un lugar y está rodeado de muchas personas, más de uno va a agarrar su celular y va a exponer, así que al menos cuídate en ese espacio”.

Evelyn Vela - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR