Sin pelos en la lengua. Evelyn Vela estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde reveló detalles inéditos de lo que fue su matrimonio con Valery Burga.

Y es que la popular ‘Reina del sur’ resaltó los malos momentos que tuvo al lado de su expareja y dejó en claro que siempre le pareció bastante extraño que tenga acento cubano al hablar, debido a que es peruano.

“¿Por qué habla cómo cubano, si es peruano?”, le preguntó la ‘Urraca’ a la exbailarina. “Porque tiene traumas. Tú sabes que lo fastidiaba un montón y él dejó de hablar un poco como cubano”, respondió.

En ese sentido, Evelyn Vela confesó que el barbero se excusaba en había vivido varios meses en Cuba y que por eso se le pegó el acento. “Yo le decía: ‘Oye, no seas payaso’.. ‘No es que yo he vivido en Cuba’. ‘Qué has vivido dos meses’, le decía. Y él es de La Victoria”, agregó la exvedette.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Evelyn hasta bromeó con que ahora a Valery se le habría pegado el acento español, haciendo alusión a su nueva relación con Celia Rodríguez. “Ahora habla mezclado con español, se le pegan los acentos, es internacional”, indicó la mejor amiga de Melissa Klug entre risas.

