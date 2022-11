Fuertes declaraciones. Evelyn Vela estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde no pudo evitar ser consultada sobre los dimes y diretes que viene teniendo con su exesposo, Evelyn Burga, quien ha sido tildado por los cibernautas como un “mantenido”.

Y es que la exvedette confesó que nunca le importó si el barbero tenía o no dinero, pues se encontraba bastante enamorada. “Tenía el ego bien alto. Yo sabía que era empleado de la barbería, pero cuando él venía acá, me sacaba a comer y él pagaba (...) Esta vez me salió caro el gustito, gracias a Dios no nos casamos por religioso”, comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la popular ‘Reina del Sur’ señaló que fue ella la que corrió con todos los gastos de su matrimonio, y que Valery no habría puesto ni un sol “porque no tenía”

“¿Que matri pagó? Ni los anillos de boda pagó. El anillo de compromiso si lo compró él, pero ahora lo uso como un anillo de diario. Si es real, creo que con la plata del préstamos compró este anillito”, afirmó.

“Ninguno de mi familia vino a mi matrimonio. Mi mamá no se equivocó, mis hermanas tampoco lo querían, porque dicen que tenía cara de vividor, de aprovechador





