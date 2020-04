La exbailarina Evelyn Vela, no dudó en pronunciarse sobre las innumerables críticas que viene recibiendo a raíz de que el programa de Magaly Medina revelara los permisos especiales para transitar que habrían solicitado varios personajes de la farándula en plena cuarentena.

Y es que la popular ‘Reina del Sur’ indicó que solicitó el pase pero que no lo pudo usar porque las carreteras están cerradas.

“Yo saqué mi permiso de dos días para poder irme a Ica porque mi papá (su abuelo), todo el día pregunta por mí, como soy su engreída, y él ya tiene 90 años. Pero mi mamá me dijo que las carreteras estaban todas cerradas, así que no lo pude utilizar. Eso no sabe la gente, hablan por hablar y dejan mal a uno”, manifestó.

“Nos han dejado como que nosotros tenemos corona, o que nos burlamos de las autoridades y eso está mal. Yo puedo ser loca buena, juguetona, coqueta, pero no mentirosa”, confirmó.

Asimismo, la exvedette rechaza tajantemente que haya querido burlar la ley, muy por el contrario, demuestra que todo lo hizo de acuerdo a las normas.

“A mí nadie me anuló el permiso porque ese día que habló la señora Magaly, al día siguiente vencía el permiso. Nunca salí de mi casa, hasta ahora que solo voy a la bodega de la esquina y con miedo todavía. Yo puedo demostrar que vivo en Ica hace un año y medio. Mi dirección de mi DNI está en Ica no acá (en Lima). Nunca le sacamos la vuelta a la justicia, porque todo lo que puse llenando esa ficha era verdad, yo respeto las leyes”, afirmó Vela.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El drama de Johanna San Miguelito