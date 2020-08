Evelyn Vela decidió pronunciarse tras las innumerables críticas que viene recibiendo por organizar el quinceañero de su hija por todo lo grande en pleno estado de emergencia a causa de la propagación del coronavirus en nuestro país. Y es que recordemos que en las redes sociales se dijo que esta fiesta habría sido hecha en Ica, una de las regiones que continúan en cuarentena por los altos casos de contagiados.

“Fue en mi casa de Lima y no en un local de Ica. Seguro allá estuvo mi fantasma. Fue un almuerzo en el que participó solo mi familia, hay gente malinformada y sobre todo malintencionada que quiere hacer alboroto donde no hay”, manifestó.

Por otra parte, la popular ’Reina del Sur’ asegura que tomó todas las medidas de bioseguridad en la fiesta para evitar cualquier tipo de riesgo.

“La casa es grande y puede acoger a muchas personas, aunque no fue el caso en esta oportunidad. La idea era hacerle algo importante, dentro de lo permitido. Es mi hijita querida que está a mi lado, por eso le organicé esta fiesta, pero ya no exageren tanto, las cosas no son como dicen y por eso salgo a aclarar. El papá de mis hijos puso termómetros con sensores para ver si alguien estaba mal. Además, el vaporizador con rayos ultravioleta, todos pasaron por eso. Jamás expondría a nadie”, aseguró.

Asimismo, confirmó la presencia de Melissa Klug y sus hijos en dicha reunión. “Claro, es mi sobrino, hijo de mi mejor amiga, casi mi hermana Melissa Klug, no tiene nada de malo. Ellos son mi familia, no podían faltar”, expresó a El Popular.

TE PUEDE INTERESAR