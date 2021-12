Tomás Medrano, la expareja de Paula Arias, se mostró indignado luego de los titulares que se generaron debido a la ausencia de Eduardo Rabanal en la fiesta de cumpleaños de su hija.

A través de Instagram, Tomás Medrano se molestó con los que cuestionaron su asistencia a la fiesta, pues se trata de su hija y no necesita invitación para celebrar con ella.

“¿Invitó? ¿Necesito invitación para asistir al cumpleaños de mi hija? Hay ocasiones donde se invita a la celebración a padres ausentes solo para “cumplir”, pero un padre presente que vela por todas las necesidades de sus hijas no necesita invitación dado que tanto la madre como el padre tienen los mismos derechos y deberes”, señaló Tomás Medrano.

Pero eso no fue todo, ya que Tomás Medrano aseguró que Eduardo Rabanal no “brilló por su ausencia” porque el futbolista “no tiene ningún tipo de vínculo” con sus hijas, sino únicamente con Paula Arias:

¿Brilla por su ausencia? No sabía que alguien lo había invitado. Es pareja de la madre de mis hijas, sin embargo con ellas (mis hijas) no tiene ningún tipo de vínculo. No hay que confundir las cosas”, sentenció.





Foto: captura Instagram Tomás Medrano

VIDEO RECOMENDADO

Giselo invita a Sheyla Rojas que busque trabajo en ‘Estás en Todas’

Giselo invita a Sheyla Rojas que busque trabajo en 'Estás en Todas' ‘Giselo’ manda a Sheyla Rojas a buscar trabajo en ‘Estás en Todas’: “Sácala a Natalie Vértiz” Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, se sorprendió al saber que Sheyla Rojas desearía formar parte de la conducción de ‘América Hoy’ y envió a la animadora a buscar su anterior puesto en ‘Estás en Todas’. “Acá no vengas a hacer líos. Recupera tu puesto allá”, destacó. (Fuente: América TV) https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR