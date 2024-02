Estrella Bereche, excompañera de Pamela Franco en la orquesta Alma Bella liderada por Nílver Huarac, reveló para el programa ‘Magaly Tv La Firme’ que la expareja de Christian Domínguez sí tuvo una relación con Christian Cueva.

Durante la entrevista, Bereche reveló detalles sobre lo que se sabía entre los años 2018 y 2019, confirmando que Pamela Franco comentaba a sus compañeras de la orquesta sobre su relación con Christian Cueva.

“ Ahora una ex compañera de Pamela Franco, en la orquesta donde ambas cantaban, habló hoy conmigo y me ha contado lo que se sabía entre el año 1018 y 2019 y me ha confirmado que Pamela Franco le contaba a sus compañeras de la orquesta Alma Bella que ella tenía una relación con Cueva ”, contó Magaly Medina.

Administrador de discoteca habla sobre Pamela Franco y Christian Cueva

‘Magaly TV: La Firme’ presentó nuevas pruebas de la supuesta relación de Pamela Franco y Christian Cueva, esta vez el administrador de la misma discoteca dio detalles del supuesto encuentro entre el futbolista y la expareja de Christian Domínguez.

“ Pamela Franco llegó con Christian Domínguez, esperó una hora, Pamela bajó y se fue ”, se le escucha decir al hombre. Asimismo, aseguró que el carro del popular ‘Aladino’ estaba estacionado al lado del vehículo del cantante.

Además, mostró el box donde estuvo Cueva para ver cerca el show de Pamela Franco, y también comentó que “hubo miraditas” entre la cantante de cumbia y el exfutbolista de Alianza Lima.