La conductora venezolana Osmariel Villalobos denunció a su pareja por violencia física y psicológica. La exMiss Venezuela Tierra contó que todo ocurrió en una discoteca el pasado miércoles.

“No me quiero poner como la víctima, no quiero jugar ese papel (...) Fui víctima de maltrato físico, emocional y verbal de mi expareja que me expuso a la humillación más grande de mi vida”, fueron las primeras palabras de Osmariel Villalobos en el video de Instagram donde relata el episodio que vivió con su pareja, German Rosete.

La venezolana, quien ganó el concurso internacional Miss Tierra en el año 2012, contó que se dio cuenta de un coqueteo entre su novio y otra mujer. Al reclamarle, él negó todo, pero poco después los encontró besándose.

“Él se levanta al baño, ella también y ahí yo me levanto y pues me doy cuenta de esa realidad que yo estaba viendo, que él me hacía pensar otra cosa. Se estaban besando en un rincón de la discoteca, pues les llego y les digo a los dos ‘qué buen beso’. En ese mismo momento ella se levanta y yo me voy a la salida de la discoteca y él minutos después se encuentra conmigo”.

“Empezamos a discutir por lo que había sucedido, salieron todos sus demonios, se puso muy agresivo y me rompió el vestido. Tenía un vestido de tiritas, sin brasier, y me rompió el vestido, me dejó desnuda en frente de muchísimas personas. Yo recojo mi vestido, como pude me lo volví a amarrar, él me lo volvió a romper, se me volvió a caer el vestido, me lo volví a subir, me lo volví a amarrar”, relató Osmariel Villalobos.

La presentadora de televisión contó que la agresión continuó cuando volvían al hotel: “Me insultaba, me pegaba en la cabeza (...) entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido (...) Llegamos al hotel, me vuelve a romper el vestido, me lo vuelvo a poner, me tira a la calle, al piso queriéndome quitar, yo empiezo a gritar y corro al lobby del hotel, el señor del hotel me da una bata, estaba completamente desnuda”.

La exreina de belleza admitió que inicialmente decidió no denunciar: “En ese momento decido no denunciarlo ¿por qué? Porque no quería hacerle daño, una vez más me puse a un lado para defenderlo, para protegerlo. El maltrato físico no fue tan duro como el maltrato emocional, me encuentro con esta persona y para él no había pasado nada”.

No obstante, al día siguiente terminó su relación y denunciar a su expareja: “En ese momento dije qué estoy haciendo, estoy protegiendo a alguien que no se hace responsable de sus actos, no me ama, obvio, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer (...) En ese momento decidí terminar mi relación y no quiero verlo más nunca en mi vida”.

Osmariel Villalobos envió un mensaje a todas las mujeres animándolas a denunciar las agresiones físicas y psicológicas.

“Entiendo de dónde él actúa, entiendo sus frustraciones, sus dolores, sus culpas, mas no puedo aceptar y ser cómplice de eso (...) el agresor siempre va a necesitar al masoquista, por eso no nos podemos hacer y ser las víctimas, mi mensaje de hoy es denunciar, es no quedarse callada”, señaló.

