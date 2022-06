El futbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué, continúa en el ojo de la tormenta pues todas las miradas giran hacia él y la reciente separación de su pareja, la cantante colombiana Shakira, con quien terminó su romance luego de 12 años de relación ininterrumpida en la cual tuvieron dos hermosos hijos: Sasha y Milán Piqué Mebarak.

Ahora, a la historia de Gerard Piqué se le ha sumado una de sus exparejas, la española Nuria Tomás, quien hace unos días contó que pronto estrenaría una serie sobre su vida.

Ante esta situación, Nuria Tomás salió al frente para aclarar que en su serie no hablará de Gerard Piqué y que apenas habla dos minutos de él.

Sin embargo, Nuria dejó en claro que ella pueda hablar lo que quisiera pues el defensa fue parte de su vida hace 12 años. Pese a ello, Nuria Tomás aclaró que no hablará precisamente de Gerard sino en general de todas sus exparejas y a manera de anécdota por lo que no piensa ahondar en lo que ha sido su relación con el jugador del Barcelona.

“Hablo dos minutos solo en un capítulo, que es el primero, dentro de un contexto donde hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. (Gerard Piqué) forma parte de mi vida esa anécdota y yo formo parte de la suya y por eso se habla a nivel público pues él forma parte de la mía y yo puedo hablar cuando quiera y donde quiera, pero no lo he hecho nunca”, señaló.

Gerard Piqué y Shakira son pareja desde el 2010. Tienen dos hijos llamados Sasha y Milan. (Foto: AP)

Nuria Tomás habló de Shakira y Piqué

Respecto a la relación que acaba de terminar Gerard Piqué y Shakira, Nuria Tomás reveló que ella no sabía lo que estaba pasando entre su ex y la cantante, pues estaba a pocos días de dar a luz a su segundo hijo, por lo que no estuvo al tanto de las noticias.

“(El estreno de mi serie) Y sí, ha coincidido con la noticia de mi expareja que ni yo sabía lo que estaba pasando. Yo me estaba preparando y estaba dejándolo todo cerrado para poder parir tranquila”, agregó.

“Mi padre dice que no se puede evitar lo que digan, lo que sí se puede evitar es que sea verdad”, reflexionó la española.