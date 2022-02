Luego que William Levy anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez tras 19 años juntos, la actriz sorprendió al referirse por primera vez a la infidelidad del actor cubano con Jacqueline Bracamontes mientras grababan la telenovela “Sortilegio”, en el año 2009.

En el podcast En defensa propia, con Érika de la Vega, Elizabeth Gutiérrez se refirió a las confesiones que Jacky Bracamontes hizo en su libro hace más de cuatro años, donde confesó que tuvo un romance con William Levy porque él le dijo que estaba soltero; sin embargo, Jacky se enteró que Elizabeth estaba embarazada y decidió terminar con el actor cubano.

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar”, dijo Elizabeth Gutiérrez. “Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”, aseguró.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre”, se defendió Elizabeth Gutiérrez respecto a las acusaciones de que se había embarazado para retener a Levy. En ese sentido, la actriz lanzó un misil contra Jacky Bracamontes, quien tiene cinco hijos con su esposo, Martín Fuentes.

“Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, dijo Gutiérrez, aunque nunca mencionó el nombre de Jacqueline.

Asimismo, Elizabeth aseguró que sintió admiración por Jacky Bracamontes, pero esto cambió cuando vivieron este episodio de infidelidad: “Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es”.

“Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno”, comentó. “No pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”.

“Creo que cuando tú tienes familia, te das cuenta del valor de una familia y en ese momento ella no tenía familia. Imagino que si alguien se porta de la manera en que ella se portó con mi pareja, a su pareja actual no creo que le gustaría”, agregó.

Romance de William Levy y Jacky Bracamontes

El actor William Levy ha sido acusado de ser infiel a su mujer en varias oportunidades. Se le ha relacionado con Maite Perroni, Ximena Navarrete y Jacky Bracamontes, aunque solo esta última confirmó que tuvieron un romance en las grabaciones de “Sortilegio”.

Esto ocurrió en el 2019, cuando en su libro Jacky Bracamontes contó que William Levy le hizo creer que estaba separado: “Él me había dicho: ‘Yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’. Por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba”.

Sin embargo, Bracamontes decidió terminar la relación cuando el cubano le contó que Elizabeth estaba embarazada: “Jacky, mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo (...) Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”.

Foto: Televisa

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna recuerda pasado con Renzo Costa

TE PUEDE INTERESAR