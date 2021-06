La exesposa del futbolista Miguel Trauco, Karla Gálvez, salió al frente luego de que John Kelvin dijera que su esposa Dalia Durán metía a un futbolista a su departamento y esta última reconociera que hablaba con el seleccionado.

Al respecto, Karla Gálvez echó a John Kelvin y confirmó que el cumbiambero estuvo pidiendo su número para pedirle que hable sobre el tema; sin embargo, ella le habría dejado en claro que no la meta en problemas de dos.

“Se ha comunicado conmigo y le he dicho que no me meta en sus cosas, en sus problemas porque a mí no me interesa”, respondió Karla Gálvez para las cámaras de “Amor y Fuego” sobre John Kelvin.

También dijo que le molesta que hablen al respecto luego de varios años y se entere que ella se va a sentar en un programa, cuando no lo va hacer.

“Sí la conozco pero no somos amigas. Vivíamos en el condominio de San Miguel pero a veces compartíamos. De ahí nada. A estas alturas que salgan a hablar de estos temas ya está fuera del lugar porque cada quien hace su vida. Había un tiempo en que éramos vecinos, hacíamos parrilla, pero nada más”.

Finalmente acotó: “No tiene sentido a que ya digan eso. Yo recién me he enterado que me voy a sentar en un programa. Sé que John ha pedido mi número para hablar. Yo no tengo nada de qué hablar”.

