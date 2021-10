El exchico reality Eyal Berkover reapareció para comentar sobre el llanto de Andrea San Martín tras hablar de su situación con el padre de su última hija, Juan Víctor. El modelo israelí dejo entrever que esto habría sido “planeado” entre el popular “Samu” de Instarandula para hacer quedar bien a la mamá influencer.

Como se conoce, el último sábado 16 de octubre, el periodista Samuel Suárez difundió unos audios de la novia de Sebastián Lizarzaburu donde se le escucha romper en llanto tras los dimes y diretes con su expareja y su exsuegra.

Por este motivo, el exintegrante de Combate no se quedó callado y arremetió con todo contra Andrea y el comunicador de espectáculos.

“Samuel y Andrea son amigos. Obvio que todo fue armado para ayudar a Andrea a salir ‘bien’ de su situación”, comentó el modelo en una publicación de un portal de noticias.

Andrea: “No voy a permitir que mi hija se vaya”

Samuel Suárez filtró un audio donde se escucha a la ‘ojiverde’ llorar desconsoladamente al hablar de la denuncia de Juan Víctor.

“Tengo que ser bien fuerte, tengo como sea que serlo… sé que mi abogado no me va a dejar, pero Samu, en esta vida tanta maldad, tanto daño no triunfa, eso no triunfa”, se le escucha decir en el audio.

