El cantante peruano Ezio Oliva se pronunció desde México por la elección de Guido Bellido como premier por designación del presidente de la República, Pedro Castillo.

A través de Instagram, Ezio Oliva pidió asumir el voto por quien fue candidato por el partido Perú Libre.

“Respeto y tolerancia sobre las cosas, pero por favor también coherencia en lo que hemos decidido con nuestro voto o con nuestro silencio. Hagámonos cargo de nuestra decisión y asumamos que la única responsabilidad es nuestra”.

Seguidamente, Ezio Oliva dejó sentado que él no quería que el Perú pasara por esta situación. “Yo no elegí lo que está pasando hoy en mi querido Perú y me hago cargo de mi decisión...tú?”.

Una de las personas que “asumió” su voto fue la actriz Ebelin Ortiz, quien al parecer se sintió aludida luego de que en redes sociales se viralizara el “hastag” #AsumeTuVoto tras la decisión del presidente de la República Pedro Castillo de elegir a Guido Bellido como premier.

“Buen día…#AsumoMiVoto y con él la preocupación compartida por los últimos acontecimientos.Sin embargo, insisto en que un gobierno de @PedroCastilloTe es mejor que uno de @KeikoFujimori”, escribió en sus redes.

