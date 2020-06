El cantante Ezio Oliva contó que la crisis económica por la pandemia también la ha afectado económicamente. En el programa 'América HOY’, el esposo de Karen Schwarz reveló que está realizando conciertos online desde su casa.

“Renzo, Ethel, es una etapa donde a muchos nos ha golpeado durísimo, no sólo en la música, sino en diferentes rubros, pero a muchos nos ha tocado empezar de cero. No es la primera vez que empiezo de cero, así que no es nuevo para mí"; contó.

El cantante se identificó con todas esas personas que han perdido su empleo por el Estado de Emergencia.

“No te voy a negar que fue un golpe duro. Yo me he quedado sin trabajo, pero hay mucha gente que se ha quedado sin sus familiares, gente que no tiene qué comer. Yo tengo la suerte de tener a mi familia, mi casa, un plato de comida, entonces, tampoco puedo hacer una novela de esto”.

Ezio Oliva dijo quese ha reinventado y trata de salir adelante con su proyecto ‘Ezio en casa’, que es una dinámica que me permite sorprender a diferentes personas: novios, esposos, y fans.

