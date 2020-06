Karen Schwarz detalló a través de su cuenta de Instagram el gran proceso que viene teniendo su segunda hija, la pequeña Cayetana. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus su menor hija no puede recibir su vacuna por temor que ser contagiada.

“Muchas mamis me han preguntado si he llevado a Cayetana a su control de 7 días. Evidentemente no porque estamos pasando por un momento muy complicado llevar a Cayetana a la clínica . Así que estamos esperando unos días más. He hablado con el pediatra y me ha dicho que esperemos unos días más”, señaló a través de una de sus historias de Instagram.

La ex conductora de TV dijo que tiene todo organizado en el cuidado de su niña. Y todo lo anota en su agenda, desde que se levanta, toma la leche y como evoluciona.

Sin embargo, una reciente fotografía de ella con su familia generó polémica por la descripción que puso: “Me preguntan si despierto a Ezio por las madrugadas para que me ayude con la gordita y la verdad es que NOOOOOO, los prefiero dormiditos”.

Sus seguidoras no vieron a bien que la modelo considere una ‘ayuda’ la labor de Ezio Oliva como padre.

“Disculpa, ¿para que Ezio te ayude? No e supone que él también tiene su parte de responsabilidad 50/50”; “pues deberías despertarlo”; fueron algunos de los comentario.

Schwarz no se quedó callada y respondió:

“Cuando le doy teta es mi trabajo por ende le tocaría a él cambiar el pañal, pero prefiero que no se despierte (...) Recuerda que la crianza no parte solo por levantarte en a madrugada y cambiar pañales. Las dinámicas familiares dependen de cada familia. Si hay mamis que necesitan ayuda de los papis esta super bien, si hay mamis que prefieren organizarse mas rápido en las madrugadas tomándose su tiempo sin nadie al lado, también esta bien", aclaró.

