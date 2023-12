Fabianne Hayashida reveló hace semanas que terminó con su esposo Mario Rangel por incompatibilidad y ambos iban a tomar otros rumbos. Sin embargo, la ‘China’ hizo una fuerte revelación en su cuenta de Instagram.

“ Hoy es el día más liberador de mi vida, estoy feliz, emocionada. Me voy al gimnasio, a grabar con dos marcas y me voy a firmar (el divorcio), por fin, no imaginan lo feliz que me siento ”, indicó la empresaria.

Luego, la exchica reality confesó en sus redes sociales que se enteró de un suceso de su aún esposo que la terminó por derrumbar.

“ Es que no saben, claro, ustedes dirán que hace una semana, la ‘China’ hablaba maravillas. Hace unos días se me derrumbó todo, todo, pero bueno, lo bueno es que me casé civil. Es al toque, es una firma y listo, no me casé religioso, gracias a Dios, las cosas pasan por algo ”, agregó.

